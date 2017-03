La 20th Century Fox progetta il remake de La mosca

Deadline riporta che la 20th Century Fox ha in cantiere un remake de, con, che a breve debutterà alla regia con, pronto a prendere le redini della regia del progetto e ad affidare la co-sceneggiatura al suo collaboratore Alex Theurer. Da anni si parla di un possibile nuovo remake del film, senza nessun esito concreto.

La mosca nasce da un racconto pubblicato su Playboy nel 1957 che racconta la storia di un inventore che nel tentativo di scomporre la materia finisce con il fondersi orribilmente con una mosca.

Nel 1958 Kurt Neumann scrisse e diresse per la Fox un adattamento cinematografico, uscito in Italia con il titolo L'esperimento del dottor K, nel quale uno scienziato riesce a costruire un teletrasportatore capace di scomporre la materia e di ricomporla altrove ma il giorno in cui tenta l'esperimento su se stesso, all'interno della macchina entra una mosca, causando un esito disastroso.

Nel 1986 il cineasta canadese David Cronenberg realizzò un remake ancor più efficace, dal titolo La mosca, con Jeff Goldblum nei panni di Seth Brundle, geniale scienziato che finisce per testare le proprie teorie sul proprio corpo e trasformarsi con una mosca, entrata erroneamente nell'abitacolo.

Pessimo il sequel del 1989, diretto da Chris Walas, La mosca 2, mentre il franchise ha visto nel 2015 una versione a fumetti intitolata The Fly: Outbreak, che segue gli eventi del film di Cronenberg.