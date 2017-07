L'Uomo di Neve: il trailer italiano dell'adattamento con Michael Fassbender

Dopo quello in lingua originale di ieri, Laha rilasciato online l'elettrizzante trailer italiano dell'atteso L'Uomo di Neve , omonimo adattamento del romanzo didiretto da) e con protagonista

Trasposizione della prima, sofisticata indagine dell'iconico Agente Harry Hole, L'Uomo di Neve segue la storia della scomparsa di una donna sulla quale investigherà Hole, trovando come unico indizio un pupazzo di neve lasciato davanti a casa di Birte Becker, la ragazza scomparsa. Il commissario si renderà presto conto delle somiglianza con altri casi, convincendosi dell'esistenza di uno spietato serial killer e lottando anche contro i suoi stessi demoni per arrivare a una inaspettata conclusione.



L'Uomo di Neve vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer e Toby Jones, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 12 ottobre.