L'Uomo di Neve: il nuovo trailer italiano del thriller con Michael Fassbender

Laha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer italiano de L'Uomo di Neve , omonima trasposizione cinematografica del romanzo didiretta da) e con protagonistanei panni dell'iconico detective

Il film, come il libro, seguirà la prima, intensa indagine del commisario Hole, sulle tracce di quello che ritiene essere uno spietato serial killer dopo la scomparsa di una donna accompagnata da un indizio quanto mai macabro: un pupazzo di neve lasciato davanti l'abitazione della vittima, Birte Becker. La somiglianza con altri casi lo indurrà a un'incessante lotta contro il tempo per catturare il responsabile di molte atrocità, in una trama ricca di suspance e dalle svolte inaspettate.



L'Uomo di Neve vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg e Val Kilmer, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 12 ottobre.