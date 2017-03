L'Uomo D'Acciaio alla base dell'espansione dell'universo DC per Charles Roven

Quando, anni fa, il personaggio diè tornato sui grandi schermi con, la maggior parte dei fan DC non avevano idea di come, da allora, l'universo cinematografico relativo si sarebbe ampliato portando in essere tutti i progetti a cui stiamo assistendo, ma questo era il piano di DC Entertainment e Warner Bros. fin dall'inizio.

In una recente intervista, infatti, il produttore DC Films Charles Roven ha affermato che questo enorme sviluppo dell'universo cinematografico era qualcosa che è stato programmato da molti anni: "Quando abbiamo iniziato con L'Uomo d'Acciaio, sapevamo che stavamo andando ad espandere l'universo. Sapevamo che una volta che avessimo aperto la storia di Superman non avremmo potuto parlarne senza raccontare degli altri straordinari fenomeni esistenti nel nostro universo. Sapevamo che avremmo preso in considerazione un'ampliamento di questo mondo al di là del singolo film. Poi, non appena la Warner Brothers ha confermato il suo entusiasmo, abbiamo trovato davvero una grande volontà di continuare su questa strada.".

Successivamente, Roven ha sottolineato che, nonostante i film facciano parte del medesimo universo, è importante anche considerarli dal punto di vista unico che essi portano sulla scena: "Ogni film nel pantheon DC sarà unico, perché le persone che se ne occupano, ad eccezione di Zack, sono diverse. Ognuno di questi registi, che si tratti di David Ayer o Patty Jenkins o James Wan, stanno portando la propria sensibilità in questi progetti. L'edificio di questo mondo sarà sempre lo stesso, ma ognuno deve essere visto dal proprio e unico punto di vista.".