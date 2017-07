ha ormai completato le riprese di Kingsman: Il Cerchio d'Oro e ora le sue attenzioni potrebbero spostarsi su un nuovo avvincente progetto. Mesi fa si era parlato di una sua candidatura per girare il sequel di. Ora sembra che lo stesso Vaughn sia realmente interessato al progetto, secondo le recente indiscrezioni.

ScreenRant ne ha parlato con la produttrice Jane Goldman, che ha dichiarato:"Conosco Matthew Vaughn ed è un grande fan di Superman. Credo che il suo approccio potrebbe essere molto diretto. Però non so cosa stia accadendo. Potrebbe anche esserci già uno script, non ne ho idea."

Matthew Vaughn ha girato negli anni film apprezzati dal pubblico come i due capitoli di Kingsman e X-Men: L'inizio.