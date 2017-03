L'Uomo D'Acciaio 2: Matthew Vaughn in lizza per la regia!

Sembra che la Warner Bros. Pictures voglia procedere con la produzione di un, sequel della pellicola uscita nel 2013 per la regia diche rilanciava il personaggio di Superman sul grande schermo.

La notizia era stata rumoreggiata ad agosto scorso, per poi essere confermata dai vari addetti ai lavori nelle settimane successive.

Ora Collider sembra riportare che lo studio ha intenzione di ingaggiare Matthew Vaughn per dirigere quest'atteso sequel che, al momento, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Secondo il sito Vaughn, regista di film acclamati come Kick-Ass, X-Men - L'inizio e Kingsman: The Secret Service (e sequel, in arrivo quest'anno), sarebbe la scelta numero uno dello studio e ci sarebbero già state delle discussioni a riguardo; nonostante ciò Vaughn non è in trattative per dirigere il cinecomic e il tutto potrebbe rivelarsi con un nulla di fatto.

Vi terremo aggiornati.