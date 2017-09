Ormai non è più una sorpresa. Lo stessoha dichiarato di aver discusso della possibilità di dirigere. Sebbene non è detto che finisca effettivamente per dirigerlo, la stampa ha preso la 'palla al balzo' e ha chiesto a Vaughn come realizzerebbe il cinecomic.

"Se dovessi girare un Superman - ho fatto l'errore di aver detto a qualcuno che ne ho discusso" spiega Vaughn "Penso che farei qualcosa forse di troppo noioso, ma voglio fare un vero film su Superman. Penso che Donner abbia realizzato un Superman perfetto. Voglio fare una versione moderna del Superman di Donner. Tornare al fumetto originale... per me Superman è colorato, eroico. E' la luce nell'oscurità. Penso che Superman debba essere cosi".