L'Uomo D'Acciaio 2: Matthew Vaughn conferma di averne discusso

è un grandissimo fan dei fumetti e la sua filmografia può rispecchiarlo tranquillamente. Infondo è lui che ha portato al cinema svariati fumetti dicome(solo come produttore) e

Un rumor dello scorso marzo indicava il regista del prossimo Kingsman - Il Cerchio d'oro come candidato alla regia de L'Uomo D'Acciaio 2. Adesso arriva una semi-conferma dal diretto interessato che spiega: "per ora sto pianificando Kingsman 3, ho già scritto il trattamento ed alcune scene... ma non so quale sarà il mio prossimo progetto. Ho discusso con la Warner riguardo Superman, adoro Superman".

Il regista di X-Men - L'inizio, però, non si sbilancia e spiega che qualsiasi progetto su supereroi o Star Wars e Indiana Jones potrebbero interessarlo potenzialmente: "Se qualcuno mi chiede di fare un film su Indiana Jones, su Star Wars o su qualsiasi supereroe, il fanboy in me non fa altro che eccitarsi!".