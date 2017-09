L'Uomo D'Acciaio 2: Darren Aronofsky interessato ad un film su Superman

Doponon ha replicato il successo di pubblico e critica come sperato. Il suoha diviso e il suo ultimonon solo è andato male al botteghino, ma ha anche ricevuto una pessima "F" al CinemaScore.

Di certo la voglia di fare film a Darren Aronofsky non è passata e nell'ultima intervista ha dichiarato che non disdegnerebbe l'idea di una pellicola su Superman. Nonostante ciò afferma che, visto che il personaggio è stato 'rilanciato' da Zack Snyder nell'Universo Cinematografico DC, questo non accadrà molto presto: "Voglio dire, Superman sarebbe sempre interessante. Ma lo stanno già reinventando, quindi non accadrà per molto ma molto tempo".

Bisogna dire che con il nuovo progetto della Warner Bros. Pictures, ovvero di realizzare film stand-alone slegati dall'Universo principale (come il prossimo Joker), Aronofsky avrebbe carta bianca per realizzare la sua versione di Superman, con un attore che piace a lui e con la trama che vorrebbe.

Per quanto riguarda il rumoreggiato L'Uomo D'Acciaio 2 non c'è ancora niente di ufficiale, sebbene Matthew Vaughn abbia praticamente confermato di averne discusso con lo studio.