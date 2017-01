L'ultimo viaggio di Carrie Fisher è in un'urna a forma di pillola di Prozac

Un funerale privato pere sua madresi è tenuto questa settimana a Beverly Hills, dove hanno presenziato numerose star tra le quali

In una delle foto trapelate in rete, però, vediamo il fratello di Carrie Fisher, Todd, con in mano uno strano oggetto che ha destato parecchia curiosità nei fan della Principessa Leia di Star Wars. Il The Hollywood Reporter ha svelato che tale oggetto non è altro che un'urna - a forma di maxi-pillola di Prozac - che contiene le ceneri della celebre attrice.

"E' uno degli oggetti più amati di Carrie, è questa rappresentazione in porcellana di una pillola di Prozac degli anni cinquanta" ha spiegato Todd Fisher.