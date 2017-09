L'ora più buia: Gary Oldman punta all'Oscar nel nuovo trailer italiano

È grazie allache possiamo mostrarvi oggi il secondo, emozionante trailer italiano de L'ora più buia , atteso biopic diretto da) che vedrà protagonista un irriconoscibilenei panni di

La storia del film si focalizzerà sulle settimane precedenti l'investitura di Churchill a Primo Ministro della Gran Bretagna, quando si troverà ad affrontare una delle sfide più grandi della sua vita: decidere se negoziare un patto con la Germania Nazista o scendere in guerra. Nel film sarà presente anche l'intervento di Churchill in parlamento dopo l'esito positivo dell'Operazione Dynamo, già sentito nell'ottimo Dunkirk di Christopher Nolan.



L'ora più buia vedrà nel cast anche Lily James, Ben Mandelsohn, Stephen Dillane, Kristin Scott Thomas e Ronald Pickup, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 16 gennaio 2018. Con questa interpretazione, Oldman sembra puntare almeno a una nomination agli oscar, vestendo i panni di uno dei più grandi politici europei della storia in una trasformazione fisica impressionante, aiutata da un trucco impeccabile.



Chissà che non lo vinca anche, l'Oscar.