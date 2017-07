L'invasione degli ultracorpi: la Warner pensa a un nuovo remake

Dieci anni dopo il disastroso esito commerciale e critico di, con, la Warner sta mettendo in cantiere un nuovo remake de

Lo studio cinematografico ha, infatti, ingaggiato David Leslie Johnson per scrivere un nuovo trattamento del classico di fantascienza del 1956 diretto da Don Siegel. Un primo remake era stato realizzato con particolare fortuna da Philip Kaufman nel 1978, ma l’ultimo tentativo di Oliver Hirschbiegel fu criticato non poco per aver diluito considerevolmente la componente politica che pervade la vicenda.

La storia, molto celebre, mette in scena un’invasione aliena in cui gli ospiti prendono a poco a poco controllo delle menti e dei corpi dei terrestri attuando una vera e propria conquista silenziosa (e tutt’altro che bellicosa) del nostro mondo.

Johnson vanta nel suo curriculum prodotti di discreta fattura come Orphan e The Conjuring – Il caso Enfeld, (scriverà anche The Conjuring 3), ma ha anche firmato gli script di La furia dei titani e Cappuccetto Rosso Sangue, non proprio ben accolti. In ogni caso, sarà anche a bordo della sceneggiatura dell’annunciato adattamento cinematografico tratto da Dungeons & Dragons.