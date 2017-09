L'intrusa: tre nuove clip dal film di Leonardo Di Costanzo

Cinema ha diffuso in streaming tre nuove clip ufficiali de, pellicola diretta da Leonardo Di Costanzo e presentato nel corso della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2017.

Nel cast del film, co-produzione tra Italia, Francia e Svizzera che approderà nelle sale il prossimo 28 settembre, troviamo Raffaella Giordano, Valentina Vannino e Martina Abbate.

A proposito del suo film, il regista ha dichiarato: "L’Intrusa non è un film sulla camorra; è un film su chi ci convive, su chi giorno per giorno cerca di rubargli terreno, persone, consenso sociale, senza essere né giudice né poliziotto. Ma è anche una storia su quel difficile equilibrio da trovare tra paura e accoglienza tra tolleranza e fermezza. L'altro, l’estraneo al gruppo, percepito come un pericolo è, mi sembra, un tema dei tempi che viviamo".

Sinossi: Giovanna è la fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli, luogo di gioco e creatività al riparo dal degrado e dalle logiche mafiose. Ed è proprio alla Masseria che, con i suoi due figli, cerca rifugio Maria, giovanissima moglie di un camorrista arrestato per un efferato omicidio. Maria rappresenta tutto quello da cui le madri dei bambini che frequentano il centro stanno cercando di proteggere i loro figli, e Giovanna si trova così di fronte ad una scelta esiziale: Maria, l’intrusa, va accolta o allontanata? Chi va difeso, il gruppo o chi – senza dirlo - chiede l’ultima possibilità di sfuggire ad una vita già scritta?