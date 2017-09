L'Inganno di Sofia Coppola: video intervista a Kirsten Dunst

Il prossimo 21 settembre arriverà nelle nostre sale, il nuovo film dicon un cast ricco di star come Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning. Per l'occasione la distribuzione ha rilasciato una video intervista ache potete vedere in alto.

La storia si svolge in un collegio femminile al Sud, durante la Guerra di Secessione americana. Le giovani donne che ci vivono, protette dal mondo esterno, soccorrono un soldato nordista ferito e lo portano al riparo. Mentre gli offrono rifugio e curano le sue ferite, la casa viene invasa dalla tensione sessuale e da pericolose rivalità, e i tabù vengono infranti in un’imprevista serie di eventi.

La produzione ha rilasciato anche una nuova clip chiamata "Avete un desiderio", che potete vedere in basso.