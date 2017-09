L'Inganno: Colin Farrell e Kirsten Dunst nella prima clip italiana

La divisione italiana della Universal Pictures ha diffuso in streaming la prima clip doppiata de, il nuovo film dipresentato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes e meritevole del Premio per la miglior regia.

Remake de La notte brava del soldato Jonathan – film del 1971 diretto da Don Siegel e con Clint Eastwood protagonista – il dramma è ambientato nel 1864, presso una scuola femminile nello stato della Virginia. Nel mentre della Guerra Civile, il Seminario di Miss Martha Farnsworth è stato nascosto da occhi indiscreti nei boschi, ma un giorno le ragazze scopriranno nelle vicinanze un soldato ferito dell'Unione, portandolo per le dovute cure all'interno dell'edificio. Presto la tensione sessuale si farà elevatissima, creando rivalità e rompendo dei taboo che porteranno a un inaspettato procedere degli eventi.

L’Inganno vede nel cast Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst, Oona Laurence, Emma Howard, Angourie Rice e Addison Riecke. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 21 settembre.