L'Impero colpisce ancora: lo storyboard a confronto con le scene del film

rimane uno dei film più lodati e apprezzati nella cultura pop, non solo per quanto concerne la saga. La discussione sul film è rinata ultimamente dopo l'uscita di, che allo storico film della trilogia originale viene accomunato soprattutto per le atmosfere cupe.

Glass Distortion ha postato un video che mette a confronto lo storyboard de L'Impero colpisce ancora con le effettive scene poi girate per il film.

La cosa più interessante dello storyboard è il modo in cui descrivono Luke Skywalker/Mark Hamill: essendo il film un sequel l'artista dello storyboard doveva sapere bene come fosse l'aspetto di Luke ma in certi frangenti il personaggio non sembra rappresentato in modo molto lusinghiero.

Oltre a ciò è interessante constatare il volto rivelato di Luke all'interno della maschera della testa decapitata di Vader, cosa che in realtà viene decisamente tagliata nel film.

Secondo film della prima trilogia e quinto episodio in ordine cronologico della saga completa, Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora venne diretto da Irving Kershner che succedette al creatore del franchise e regista del primo film, George Lucas.

La trama racconta della fuga dell'Alleanza Ribelle dopo lo scontro con l'esercito dell'Impero e della fine dell'addestramento da Jedi di Luke Skywalker mentre Han Solo e la principessa Leia si rifugiano da Lando Carlissian e lo stesso Luke scoprirà una verità sconvolgente.

Nel cast Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher - scomparsa ieri all'età di 60 anni, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Peter Mayhew e Kenny Baker.