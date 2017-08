L'immortale: il red band trailer del film diretto da Takashi Miike

Magnet Releasing ha rilasciato il red band trailer di L'immortale , pellicola basata sul manga di Hiroaki Samura e diretto da. Scritto da Tetsuya Oishi e prodotto da Jeremy Thomas, Misako Saka e Shigeji Maeda, il film è distribuito da Warner Bros. Il film verrà presentato negli Stati Uniti al Fantastic Fest di Austin a fine settembre.

L'immortale (il titolo inglese è Blade of the Immortal) racconta la vicenda di un guerriero immortale che viene assoldato da una ragazzina per vendicare la morte dei suoi genitori, causata da un gruppo di esperti spadaccini.

L'uscita internazionale del film dovrebbe essere confermata per la fine dell'anno. Mesi fa Takashi Miike si era detto di "presentare questo action movie su un samurai immortale, sperando che il pubblico apprezzi."

Takashi Miike è considerato uno dei più discussi e apprezzati cineasti giapponesi e regista di numerose pellicole, l'ultima uscita proprio quest'anno, dal titolo Diamond is Unbreakable.