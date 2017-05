L'Immortale: la Magnet ha acquisito i diritti del film di Takashi Miike

La Magnet Releasing si è accaparrata i diritti del centesimo film del registabasato sull'omonimo manga giapponese.

Il protagonista è Takuya Kimura, una delle più acclamate star giapponesi e nel cast ci saranno anche la nuova leva Hana Sugisaki, Sôta Fukushi, Ebizô Ichikawa, Min Tanaka eTsutomu Yamazaki.

La première internazionale del L'Immortale sarà al Festival del Cinema di Cannes, la prossima settimana. Il film si basa sul manga dallo stesso titolo scritto da Hiroaki Samura e parla di un guerriero immortale arruolato da una giovinetta che vuole vendicare la morte dei suoi genitori per mano di un gruppo di maestri spadaccini. Il film dovrebbe uscire nelle sale alla fine del 2017.

"Siamo fan di Miike da tanto tempo e non potremmo essere più eccitati all'idea di lavorare di nuovo con lui in Blade of the Immortal" ha detto il presidente della Magnolia Eamonn Bowles. "L'azione e le scene di lotta in questo film sono viscerali e artistiche allo stesso tempo. Sono di un altro livello."

"Sono davvero contento di presentare il mio nuovo film" ha dichiarato Miike. "E' un action su un Samurai immortale. Lacrime e amore si uniscono a braccia, gambe e teste schiacciate. Spero che il pubblico sia pronto per questo e che gli piaccia."

La sceneggiatura è di Tetsuya Oishi ed è prodotto da Jeremy Thomas, Misako Saka, e Shigeji Maeda con la Warner Bros. Japan.