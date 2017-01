L'Extreme Universe del creatore di Deadpool arriverà presto al cinema

Marvel e DC Comics potrebbero avere presto un nuovo sfidante nell'ambito dei cinecomic. Il creatore di, co-fondatore della Image Comics e tra i fumettisti più celebri d'America, vedrà presto sul grande schermo le avventure dei suoi personaggi dell'da lui creato, i cui diritti sono stati recentemente venduti.

I diritti cinematografici dell'Extreme Universe di Liefeld sono infatti stati acquistati da Akiva Goldsman e Graham King, per poter creare un nuovo universo cinematografico dedicato ai supereroi.

Supereroi che hanno il nome di Bloodstrike, Bloodwulf, Battlestone, Kaboom, Lethal, Brigade, Re-Gex, Cybrid e Nitro-Gen.

Ora l'obiettivo è quello di creare un team di sceneggiatori che possa lavorare ai vari concept e poi la concretizzazione di un progetto per un primo film sarà molto vicina. Ricordiamo che Rob Liefeld ha collaborato in passato con la Marvel realizzando personaggi come Cable e soprattutto Deadpool, film uscito nel 2016 che all'universo Marvel è legato, come dimostrano alcune scene tagliate.