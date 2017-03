L'ex Ranger Rosso Ricardo Medina ha confessato l'omicidio del suo coinquilino

Oltre due anni fa, il compagno di stanza di, fu ritrovato morto nella sua stanza a seguito di ferite da arma da taglio., che interpretò ilnella serie TV, negò ogni responsabilità sull’accaduto, anche se le autorità sospettarono da subito della sua colpevolezza.

Ora, Ricardo Medina Jr., figlio dell’omonimo pugile di origine portoricana, ha ritrattato la sua versione dei fatti e ha confessato l’omicidio. L'attore ha ammesso di aver ucciso a colpi di spada il suo ex-compagno di stanza Josh Sutter in seguito a un alterco tra i due. Con questa dichiarazione di colpevolezza, Medina dovrà ora affrontare sei anni di carcere.

Già nel 2015 fu arrestato ma poi rilasciato in seguito per insufficienza di prove, ma nel 2016 Medina ha dovuto affrontare la richiesta di una condanna a 26 anni di carcere, quando è stato nuovamente accusato dell'omicidio, e ha dovuto pagare una cauzione di un milione di dollari per poter uscire di prigione. Ora è stato accusato di conseguenza di "un reato di omicidio volontario, e ha ammesso nella sua autodenuncia di aver utilizzato una spada nell'uccisione", secondo quanto ha riportato l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles.

Ricardo Medina ha interpretato il Ranger Rosso, alias Cole Evans, nella serie Power Rangers Wild Force del 2002. L'attore californiano è stato anche coinvolto nella serie Power Rangers Super Samurai del 2012.