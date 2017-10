L'Enigmista ritorna in uno spot ed una featurette di Saw: Legacy

Con l'avvicinarsi dell'uscita attesa per fine ottobre, la Lionsgate ha diffuso in rete una nuova featurette esclusiva ed un poster da(Jigsaw, in originale), ottavo capitolo della saga horrorfirmato, stavolta, dai. Trovate entrambi in questa notizia.

La sinossi ufficiale recita: "Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?".

Nel cast attori come Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Clé Bennett, Laura Vandervoort e Tobin Bell.

La Eagle Pictures distribuirà il film in Italia a partire dal 31 ottobre.