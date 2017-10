Jackie Chan conferma ufficialmente: 'Rush Hour 4 si farà!'

del 1998 per la regia dinon era chissà cosa. Una commedia d'azione in cui un poliziotto di Hong Kong collaborava con un detective americano dalla "parlata veloce" per risolvere un rapimento.

Veramente nulla di speciale, ma le abilità di Jackie Chan nel combattimento e le battute di Chris Tucker lo hanno reso un successo al box-office.

Cosi quel film che ha lanciato Jackie Chan sul suolo americano ha portato ad altri due sequel, uno uscito nel 2001 e l'altro nel 2007. Rush Hour 3, però, non ha incassato quanto sperato e non è piaciuto quanto gli altri due capitoli. Nonostante ciò, la serie ha continuato ad essere apprezzata dai fan, anche e, soprattutto, per la chimica tra i due attori protagonisti. A quando un quarto episodio?

Rumoreggiato per molto tempo, ora lo stesso Chan conferma che Rush Hour 4 si farà. "Ho delle buone notizie. Il prossimo anno: Rush Hour 4" spiega l'attore "Spero che lo script sia terminato. Il giorno dopo incontreremo il regista e Chris Tucker, nuovamente, per essere sicuri di essere sulla strada giusta".