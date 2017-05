L'Amore Criminale: il trailer ufficiale in italiano del film di Denise DiNovi

Warner Bros. Italia ha diffuso online il trailer ufficiale in italiano de, thriller co-prodotto e diretto da, che debutta dietro la macchina da presa. Il film, il cui titolo originale è Unforgettable, vede per protagonistae l'uscita al cinema è prevista per il 27 aprile.

Un nuovo trailer, questa volta in italiano, dopo il full trailer uscito nelle scorse settimane. Il film racconta la storia di Tessa, una donna che non accetta la fine del suo matrimonio con David, ora felicemente fidanzato con Julia, perfettamente calatasi nel ruolo di moglie e matrigna. Tuttavia la gelosia patologica di Tessa diventerà sempre più pericolosa, trasformando in un incubo la vita di Julia.

Il cast di L'Amore Criminale comprende Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Isabella Rice, Cheryl Ladd, Simon Kassianides, Whitney Cummings e Robert Wisdom.