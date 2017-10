Kristin Davis delusa dalla mancata realizzazione di Sex and the City 3

Dopo la conferma disecondo cui le speranze che venga realizzato un terzo capitolo cinematografico disono praticamente nulle,ha aggiunto il suo commento.

L’attrice, che interpretava Charlotte Goldenblatt nella serie e nei due film tratti da essa, ha espresso la sua opinione direttamente sul proprio profilo Instagram: “Amo riguardare le vecchie foto e ripensare alla nostra lunga storia in Sex and the City. È vero che non realizzeremo un terzo film. Avrei voluto un capitolo finale che desse una conclusione degna ai nostri personaggi”. La Davis ha poi aggiunto che Michael Patrick King aveva già completato lo script. “È molto frustrante non poter condividere con tutti voi quel capitolo (magnificamente scritto da MPK)”.

La Parker aveva confermato la morte del progetto lo scorso giovedì su Extra: “È finita e ne sono delusa, perché avevamo questo script che era insieme bellissimo, divertente, emozionante, gioioso e coinvolgente. Sono delusa, però, principalmente per il pubblico che chiedeva a gran voce questo terzo film”.