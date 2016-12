Kong: Skull Island vietato ai minori

Diverse le motivazioni che hanno spinto a fissare un’età minima per la visione di Kong: Skull Island. La spiegazione e l'età minima per entrare in sala sono state annunciate oggi.

Il rating di Kong: Skull Island è stato fissato a 13 anni, al di sotto di quest’età non sarà quindi possibile entrare in sala. La motivazione, annunciata oggi, è la seguente: “Per le intense sequenze di violenza e azione sci-fi, e per i linguaggio esplicito”. Avendo preso visione del trailer e delle clip di questo reboot di King Kong è perfettamente comprensibile ci si aspetti un alto tasso di violenza.

Kong: Skull Island è diretto da Jordan Vogt-Roberts e vede un cast stellare all'appello: Tom Hiddleston, il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, John Goodman. Prodotto da Legendary Pictures, in Italia verrà distribuito dalla Warner Bros. Pictures e arriverà a marzo 2017 al cinema.