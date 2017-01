Kong: Skull Island, un video rivela l'identità del personaggio di Tom Hiddleston

Tra i vari promo che stanno arrivando nelle ultime settimane a proposito di, un nuovo filmato rivela l’identità del protagonista del film, il capitano James Conrad, interpretato da

Il breve promo simula un video file della compagnia Monarch, che nel film mette assieme un equipaggio per questa misteriosa missione sulla inesplorata Isola del Teschio. Il dossier sulle attività del capitano Conrad ci viene mostrato per un attimo prima che i classici pennarelloni neri coprano tutte le informazioni top secret, lasciando leggibile solo quattro parole: “Hunter Be Come Hunted”, ovvero “Il cacciatore diventa la preda”, uno degli slogan del film.

Ma, a dire il vero, ciò che è importante è ovviamente ciò che ci viene celato: le informazioni che il file contiene rivelano che il personaggio di Hiddleston ha combattuto nella guerra del Vietnam come parte delle forze speciali britanniche che collaborarono con l’esercito australiano.

Di sicuro questo dettaglio giocherà un ruolo chiave nel film che, a ben guardare, ricorda molto l’estetica del Vietnam, resa iconica dalle fotografie dell’epoca e da grandi film come Apocalypse Now: foresta fitta, il grigio della terra coperta dalla nebbia ed esplosioni arancioni all’orizzonte. Se poi notiamo che nelle foto del film, Hiddleston impugna un M16, fucile simbolo del conflitto in Vietnam, allora diciamo che avremmo potuto aspettarcelo.

Kong: Skull Island, recentemente vietato ai minori, arriverà in sala a marzo con un cast ricco di star, tra cui Brie Larson, Samuel L. Jackson e John Goodman.