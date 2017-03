Kong: Skull Island, un ultimo emozionante trailer

Soltanto un paio di giorni ci dividono dall'uscita del film, ma c'è ancora tempo per un ultimo trailer. Giusto per rimettere le cose al loro posto e ricordare chi è il re.

Se proprio non riuscite ad aspettare due giorni e fremete dal desiderio di avere un assaggio di Kong: Skull Island, potete dare un'occhiata al trailer in fondo alla pagina.

Il re della giungla ci tiene a ricordarvi chi è che comanda, dispensando una cospicua dose di cazzotti e schiaffoni equamente distribuiti fra elicotteri e dinosauri.



Il film, in uscita il 9 marzo sul territorio italiano, ha diverse frecce al suo arco, a partire dagli attori: Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, John Goodman e John C. Reilly sono soltanto alcune delle star ingaggiate per il primo kolossal diretto da Jordan Charles Vogt-Roberts.