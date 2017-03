Kong: Skull Island, su Twitter arriva il nuovo trailer italiano del film

La Warner Bros. Italia ha rilasciato sul suo account Twitter il nuovo trailer italiano di, pellicola diretta da Jordan Vogt-Roberts e nuovo capitolo del Monster Universe iniziato condi Gareth Edwards. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 9 marzo e il franchise legato a Kong è pronto a ripartire.

Kong: Skull Island racconta la storia di un gruppo di esploratori che si avventura all'interno di un'isola sconosciuta nel Pacifico, ignari del fatto che stanno per attraversare il regno del gigantesco gorilla Kong.

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island comprende nel cast Tom Hiddleston, il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Jing Tian, John Goodman, John C. Reilly, Thomas Mann, Shea Whigham, Marc Evan Jackson, John Ortiz e Terry Notary.

Il franchise continuerà poi con Godzilla: King of the Monsters e con il crossover Godzilla vs Kong.

Vi ricordiamo che Everyeye.it vi invita all'anteprima nazionale gratuita del film. Qui trovate tutte le informazioni.