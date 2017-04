Kong: Skull Island supera i 500 milioni di dollari al box office mondiale

Mentre per alcuni blockbuster comenon sarà certamente un'annata felice, il ruggito dicontinua a riecheggiare nelle sale di tutto il mondo, che ha premiato il film dicon un incasso superiore aidi dollari world wide.

Ad annunciare il soddisfacente risultato è stata Sue Kroll, Presidentessa Worldwide Marketing della Warner Bros Pictures, dichiarando: «Kong: Skull Island ha conquistato pubblico e critica gettandosi in una corsa senza fiato, con ottimi risultati commerciali che non solo parlano della potente eredità di questa icona mondiale del cinema, ma che premiano anche lo stesso film di Jordan Vogt-Roberts, con il quale noi e i nostri partner della Legendary Pictures ci congratuliamo».



Il film ha incassato ben 358,7 milioni di dollari sul mercato internazionale, portando invece a casa la cifra di 150 milioni di dollari in patria, raggiungendo così un totale di 507 milioni di dollari in un mese di proiezione. Kong: Skull Island doppia quindi il successo del Godzilla di Gareth Edwards del 2014, andando a rafforzare le basi sempre più solide dell'annunciato Universo Condiviso già in fase di sviluppo.