Kong: Skull Island, ci sarà una scena post-titoli di coda

La moda delle scene post-titoli di coda nei film - riportate in auge dalle pellicole della Marvel - sembra colpirà anche il prossimo, in uscita questo marzo nei cinema di tutto il mondo.

Sembra confermato che nella pellicola sarà presenta una sequenza post-titoli di coda. Di cosa si tratterà, non lo sappiamo al momento. Potrebbe essere un'anticipazione di un futuro Kong 2 o del prossimo Godzilla vs. Kong, o addirittura una sorta di ponte tra le due pellicole. Lo scopriremo sicuramente questo marzo!

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, la pellicola vede come protagonisti Tom Hiddleston (Thor: Ragnarok), Brie Larson (Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Avengers: Age of Ultron), John C. Reilly (Guardiani della Galassia) e John Goodman (10 Cloverfield Lane). Kong: Skull Island debutta nei cinema il 10 marzo.