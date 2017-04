Kong: Skull Island, il regista Jordan Vogt-Roberts non girerà il sequel

Nonostante il successo di quello che ormai viene ribattezzato come il MonsterVerse,, regista di, non tornerà a girare un sequel del franchise. Non per il momento almeno, certamente non per Godzilla Vs Kong del 2020.

Parlando con ScreeJunkies Vogt-Roberts ha detto quanto segue: "

"Penso di averne abbastanza per adesso di mostri giganti... Sono davvero fiero di quanto singolare sia questo film e anche della reazione positiva del pubblico. Sono così fiero del lavoro fatto su questo blockbuster non tradizionale. Sono anche molto orgoglioso della collaborazione con la Legendary e la Warner Bros.Ma non credo assolutamente che sarò io a girare Kong Vs Godzilla. Ovviamente mai dire mai, ma sono orgoglioso del Kong che abbiamo fatto, delle sue vibrazioni e delle vibrazioni dei mostri dell'isola, ma per adesso per me sarebbe dura riprendere."

Il regista è ancora in lizza per l'adattamento di Metal Gear Solid, che potrebbe (oppure no), essere il suo prossimo lavoro, dipende da quando prenderà la decisione la Sony Pictures.

Nel cast di Kong: Skull Island: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, John C. Reilly e Terry Notary.