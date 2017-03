Kong: Skull Island, il Re delle Scimmie sul trono nei nuovi concept art del film

Mentre il suo grido riecheggia potente nelle sale di tutto il mondo grazie a, il portentoso Re delle Scimmie è anche protagonista oggi di alcuni nuovi, meravigliosi concpet art del film di, che lo mostrano finalmente sul suo trono.

I concpet sono stati caricati online da io9 e sono disegnati dall'artista Eddie Del Rio. Molte di queste immagini saranno familiari a chi ha già avuto modo di vedere il film, in quanto riportano scene che sono poi state effettivamente girate e finite nel final cut -vedi la sequenza con Tom Hiddleston.



Altre, però, non hanno avuto la stessa sorte, e sono principalmente quelle che raffigurano in modo esplicito Kong come il Dio dei nativi di Skull Island, venerato e amato con tanto di apposito trono scolpito tra le pareti delle caverne.



Che dire: la potenza visiva penetrante del blockbuster è ammirabile anche in questi concept, dove i colori giocano il vero ruolo da protagonisti esattamente come quelli visti poi al cinema, anche se ovviamente, inutile sottolinearlo, in movimento sono tutta un'altra cosa.



Eccoli: