Kong: Skull Island - quattro nuovi intensi spot tv

Manca poco all'uscita nelle sale di, pellicola diretta da

Ambientato negli anni '70, Kong: Skull Island, vede la storia di una spedizione che si avventura su un'isola ancora inesplorata e scoperta grazie all'utilizzo delle prime tecnologie satellitari. Tuttavia il gruppo di esploratori non sa cosa li aspetta dietro le fronde di quegli alberi: pericolosi indigeni, lucertole giganti ma soprattutto un enorme gorilla alto più di trenta metri di nome Kong.

Dopo avervi mostrato i nuovi banner del film, ecco quattro nuovi spot tv del film diretto da Jordan Vogt-Roberts. Nel cast Tom Hiddleston, il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebell, John Goodman, John C. Reilly, Thomas Mann, Shea Whigham, Will Brittain, John Ortiz e Terry Notary.