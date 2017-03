Ci siamo!diha iniziato la sua corsa al box-office di tutto il mondo. Deadline riporta che, secondo i pronostici, dovrebbe debuttare con circa 110-135 milioni di dollari nel mondo.

Un debutto piuttosto solido per una pellicola costata 190 milioni di dollari da realizzare. In USA, invece, potrebbe debuttare con circa 45-50 milioni di dollari. A quanto pare la competizione con Logan - The Wolverine è piuttosto alta e, sebbene sia al suo secondo week-end di programmazione, sembra che il cinecomic possa restare in testa ai più visti.

Il passaparola di Kong: Skull Island potrebbe essere, comunque, positivo viste le recensioni piuttosto ottime (su Rotten Tomatoes ha 80%).