Kong: Skull Island, le prime reazioni della critica

Dagli Stati Uniti iniziano ad arrivare le prime reazioni della critica su, nuova pellicola che riprende il franchise di King Kong e che fa parte del Monster Universe iniziato qualche anno fa condi Gareth Edwards e che proseguirà cone poi con il crossover

Dopo il nuovo trailer in italiano uscito sulla pagina Twitter del film, le recensioni che arrivano da oltreoceano sembrano al momento discrete, anche se non entusiasmanti.

Collider scrive che "Kong: Skull Island dispone di alcuni momenti davvero mozzafiato ma in certi momenti il CGI si fa troppo preponderante" mentre Den of Geek sembra più entusiasta perchè "Kong: Skull Island è un film di mostri davvero soddisfacente. Legendary Pictures ha in programma una serie di film legati a King Kong e Godzilla e se saranno tutti come questo allora c'è da essere soddisfatti."

Meno enfatico il commento di Empire che racconta come "il film sia un'avventura altalenante salvata soprattutto dall'imponenza del titolo e dei mostri che si vedono sull'isola"

Interessante il commento di IGN quando dice che "alcuni puristi di King Kong potrebbero avvertire un po' di frustrazione guardando Skull Island ma, sebbene l'estetica di questa nuova avventura può risultare molto diversa rispetto al passato, si finisce comunque per evocare la stessa sensazione che di King Kong ne ha fatto un'icona. Anche se questa volta è tornato tra ruggenti chitarre elettriche e napalm piuttosto che con una damigella in difficoltà sull'Empire State Building."

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island comprende nel cast Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, il premio Oscar Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly, John Ortiz, Corey Hawkins, Eugene Cordero, Jason Mitchell, Shea Whigham e Terry Notary.