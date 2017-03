Kong: Skull Island, la potenza di Kong in quattro emozionanti spot TV

Con pochissimo tempo, ormai, che ci separa dal debutto sui grandi schermi cinematografici dell'attesissimo, laha recentemente rilasciato una serie di nuovi spot televisivi pieni d'azione che ci mostrano nuovi filmati impressionanti. Come sempre, i quattro video sono disponibili dopo il salto.

La stagione estiva cinematografica, in genere, non inizia fino al primo fine settimana di maggio, ma con l'arrivo di almeno cinque, forse sei, blockbuster ad alto budget proprio questo mese, ci si sente come se la bella stagione fosse già arrivata. Con Logan - The Wolverine che ha fatto già il suo debutto lo scorso fine settimana, ricevendo ampi consensi e ottimi risultati al botteghino, la nostra attenzione ora si sposta verso un tipo di personaggio: quello di Kong: Skull Island.

Le recensioni dell'ultimo film di Jordan Vogt-Roberts sono state estremamente positive, il che dovrebbe significare che i fan possono aspettarsi molto quando entreranno nelle sale il prossimo fine settimana.

Per dare ancora qualche occhiata alla pellicola, prima di godersi il film nella sua interezza, Legendary ha rilasciato i quattro nuovi spot televisivi pieni di azione che potete trovare qui sotto e che comprendono inedite sequenze molto interessanti.