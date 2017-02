Kong: Skull Island, un poster e due nuovi spot!

Il conto alla rovescia perè iniziato da tempo ma ora la data dell'uscita del film si sta davvero avvicinando. La pellicola, diretta da Jordan Vogt-Roberts, è prevista nelle sale dal 10 marzo. Online sono stati diffusi nelle scorse ore un nuovissimo poster e due spot tv del film, che uscirà al cinema in versione 3D e IMAX.

La campagna promozionale del film continua, dopo l'uscita del poster giapponese di qualche giorno fa. Kong: Skull Island vede al centro della storia un uomo che si mette in viaggio verso un'isola mitologica dopo che suo fratello, partito alla ricerca di un miracoloso siero, è rimasto bloccato li. L'uomo parte con una spedizione per cercare di salvarlo ma dovrà fare i conti con le pericolose creature dell'isola.

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island comprende nel cast Tom Hiddleston, il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Jing Tian, John Goodman, John C. Reilly, Thomas Mann, Shea Whigham, Marc Evan Jackson, John Ortiz e Terry Notary.