Kong: Skull Island, online un nuovo adrenalinico video con Tom Hiddleston

Mentre la data d’uscita disi avvicina, vengono rilasciati online sempre più spot televisivi e immagini per promuovere il ritorno dell’iconico gorilla sul grande schermo. Il film diretto danon sì limiterà però a mostrarci solo, ma appariranno anche molti altri temibili mostri giganteschi.

Quest’ultimo spot televisivo ci permette di dare un nuovo sguardo alla squadra esplorativa che sarà massacrata al loro arrivo sull'infida isola, e scopriamo che sarà William "Bill" Randa (John Goodman) reclutare a suon di dollari l’esperto cacciatore James Conrad (Tom Hiddleston) come guida della pericolosa spedizione. Ma questa non è una terra per gli uomini, e lo testimonia la facilità con cui King Kong abbatte gli elicotteri come fossero moscerini!

Jordan Vogt-Roberts ha diretto Kong: Skull Island basandosi sulla sceneggiatura di Max Borenstein, Derek Connolly, John Gatins e Dan Gilroy, con la Legendary Pictures alla produzione. La pellicola fa parte del Legendary Monsterverse, di cui fa parte anche la nuova incarnazione cinematografica di Godzilla.

Kong: Skull Island è ambientato nel 1970 su una remota isola sperduta dell’oceano Pacifico chiamata Skull Island, che verrà visitata per la prima volta da un team di esploratori e soldati del cosiddetto mondo civilizzato. Questa terra ospita però una serie di creature uniche e mortalmente pericolose che faranno a pezzi la squadra e mettendo a rischio la missione. Tra queste lucertole giganti, indigeni ben poco amichevoli e mostri di ogni genere, che però non li preparerà all’arrivo del gigantesco re incontrastato dell’isola, il leggendario King Kong.

Nel cast di Kong: Skull Island troveremo Tom Hiddleston nel ruolo del mercenario James Conrad, Brie Larson nei panni della fotogiornalista Weaver, Samuel L. Jackson nei panni del colonnello Packard , John Goodman nei panni di William "Bill" Randa e Jason Mitchell nel ruolo di Glenn Mill.

Kong: Skull Island esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 Marzo 2017.