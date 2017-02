Kong: Skull Island, nuovi poster internazionali per la pellicola

Questo 10 marzo torna nei cinema di tutto il mondo il personaggio di, protagonista dell'attesissimo. In attesa del film, ecco dei nuovi poster internazionali, che potete visionare nella galleria di immagini in calce alla notizia.

Jordan Vogt-Roberts ha diretto questa pellicola che sarà collegata, come confermato da una clip diffusa quest'oggi, a Godzilla, che è stato protagonista di un nuovo film nel 2014. In questa pellicola vedremo come protagonisti Brie Larson (Captain Marvel), Tom Hiddleston (Thor: Ragnarok) e Samuel L. Jackson (The Avengers).

Con loro anche John C. Reilly (Guardiani della Galassia), John Goodman (10 Cloverfield Lane) e Toby Kebbell (Fantastic Four). Vi ricordiamo che è stata confermata nella giornata di ieri la presenza di una scena post-titoli di coda nel film.