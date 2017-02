Kong: Skull Island, nuove clip e video dal film con Tom Hiddleston

Questo marzo nei cinema arriverà nelle sale cinematografiche, nuovo film dedicato al personaggio di King Kong. In attesa di vederlo, ecco arrivare in rete nuovo materiale promozionale dalla pellicola.

La Legendary Pictures ha diffuso, nelle ultime ore, tre clip, una featurette e un b-roll dal film diretto da Jordan Vogt-Roberts. La pellicola sarà collegata al film di Godzilla, come confermato da una nuova clip mostrata in rete qualche giorno fa, e che porterà ad un Godzilla vs. King Kong.

Tom Hiddleston e Brie Larson guidano il cast di questo atteso Kong: Skull Island, che vedrà anche la partecipazione di attori del calibro di Samuel L. Jackson, John Goodman e John C. Reilly. La pellicola uscirà a marzo e includerà una sequenza post-titoli di coda.