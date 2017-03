Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts pensa a uno spin-off con John C. Reilly

Mentrecontinua a macinare consenso e a incrementare le entrate al box-office, il registasi gode il meritato successo, riflettendo su di un possibile spin-off del film con protagonista il personaggio di

Marlow è infatti il protagonista del film sicuramente più amato, grazie alla sua verve e al carattere eccentrico e diretto. Non v'è dubbio che sia il personaggio meglio caratterizzato e con una backstory appena tratteggiata che potrebbe effettivamente essere sviluppata in qualcosa di più di un semplice flashback. E anche Vogt-Roberts è di questa idea.



Il regista ha infatti dichiarato, tra il serio e il divertito: «Sarebbe bello vedere come ha passato trent'anni della sua vita sull'isola, no? Insomma, sono tutti così fottutamente eccitati all'idea di vedere Kong, Godzilla, Rodan e tutte le restanti creature. Non so esattamente a che punto siano i piani per questo universo condiviso, ma in realtà personalmente continuo a scherzare dicendo che sarei interessato a girare una versione da 30 milioni di dollari dedicata al giovane Marlow sull'isola. Solo un po' strana, una commedia monster-movie con lui e Ganpei».



E a voi piacerebbe un film dedicato a questo personaggio tanto strambo quanto positivo? Kong: Skull Island è attualmente nelle sale italiane.