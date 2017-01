Kong: Skull Island, un infuriato Kong sulla copertina di SFX Magazine

Non dovremo aspettare ancora molto tempo prima di poter vedere al cinema, e dopo una serie di spot televisivi e banner pubblicitari, è imminente l’uscita di un trailer finale della pellicola. Nel frattempo, però, ecco l’ultima copertina di, che ci dà un nuovo assaggio del potentein tutta la sua gloria.

In Kong: Skull Island, seguiremo le disavventure di un team di esploratori e soldati del 1970, che si recano in un'isola sperduta nel Pacifico andando alla scoperta delle incredibili creature che ospita nascoste tra la folta vegetazione del luogo. Purtroppo per loro, scopriranno che Skull Island è la dimora di lucertole e ragni giganti, piovre, indigeni assetati di sangue, e del re incontrastato di questo ancestrale dominio di mostri, il mitico King Kong.

Kong: Skull Island è diretto da Jordan Vogt-Roberts, basato su una sceneggiatura di Max Borenstein, Derek Connolly, John Gatins e Dan Gilroy e con Thomas Tull, Jon Jashni, Mary Parent e Alex Garcia produttori esecutivi. La pellicola è ambientata nello stesso universo dell’ultimo film di Godzilla, realizzato sempre dalla Legendary Pictures. La major ha infatti in programma di far successivamente scontrare i due titanici mostri nel crossover intitolato Godzilla Vs. Kong.

Tra gli interpreti del film troviamo i protagonisti Tom Hiddleston, nel ruolo del capitano James Conrad; e Brie Larson nei panni di Weaver, una fotogiornalista e attivista per la pace giunta sul luogo per documentare le scoperte scientifiche; con la partecipazione di un cast di valore composto da Samuel L. Jackson nei panni del colonnello Packard, John Goodman nei panni di William "Bill" Randa, Jason Mitchell nel ruolo di Glenn Mill, un pilota di elicotteri, Jing Tian nel ruolo di San, Corey Hawkins nei panni del geologo della spedizione, Toby Kebbell nel ruolo del maggiore Chapman, John Ortiz e Shea Whigham.

Kong: Skull Island sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 9 Marzo 2017.