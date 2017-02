Kong: Skull Island, in rete le suggestive foto di Mason Weaver

Non manca molto ormai al debutto sui grandi schermi disi stanno preparando regalarci questa ultima fatica didiffondendo delle foto presentate come il frutto del lavoro del personaggio ricoperto da. Le immagini sono disponibili in fondo alla news.

L'attrice, all'interno della pellicola, ricopre il ruolo di Mason Weaver, una fotografa pacifista che si aggrega alla spedizione.

Anche se molti degli scatti che potete osservare qui sotto sono in realtà opera dell'assistente di Vogt-Robert, Bryan Chojnowski, il regista ha fatto in modo che la macchina fotografica della Larson fosse sempre operativa sul set: "Questa decisione ha fatto sì che il lavoro fosse molto più difficoltoso" - ha affermato Vogt-Robert - "ma a me non interessava. Volevo che la macchina fotografica fosse sempre in azione e che contenesse realmente pellicola in ogni momento. In questo modo, se il personaggio scattava una foto nel film, la foto era reale. Ho parlato di questa mia idea a Brie e lei è stata entusiasta. In questa pellicola è lei stessa fotografa e regista.".

Kong: Skull Island farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 7 marzo 2017.