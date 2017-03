Kong: Skull Island, ecco di cosa parla la scena dopo i titoli di coda

Nelle sale in queste settimane trovate il nuovo film dedicato a King Kong, dal titolo, pellicola diretta dae reboot del franchise incentrato sul gigantesco gorilla Kong, già protagonista di altri film, a partire dal capolavoro del 1933 confino al film didel 2005.

Grazie a un incasso capace di dominare il box-office del week-end, Kong: Skull Island ha confermato il grande impatto che ancora ha il mostro dell'Isola del Teschio (Skull Island) sul pubblico globale. Il film fa parte di un universo cinematografico iniziato nel 2014 con Godzilla di Gareth Edwards e che avrà probabilmente il suo culmine tra qualche anno con Godzilla vs King Kong.

Chi ha già avuto modo di vedere il film al cinema avrà sicuramente notato la scena mostrata nei post-credits del film, collegandolo ancor più direttamente all'universo creato da Legendary e Warner Bros. Consigliamo a chi non ha ancora visto il film di non proseguire nella lettura.

Chiusi in uno stanzino degli interrogatori vediamo i personaggi di Tom Hiddleston e Brie Larson che parlano a chi li sta osservando dietro lo specchio. Poi i due scherzano su cosa riveleranno o meno durante l'interrogatorio, scoprendo in seguito di non essere affatto trattenuti li ma di far parte nuovamente di Monarch.

Inoltre non è tutto: oltre a Kong esistono altri mostri e loro hanno le prove. Vengono mostrate loro delle immagini con pitture rupestri che raffigurano Godzilla ma anche altri mostri.

Godzilla sta combattendo con un mostro a tre teste e mentre avviene lo stacco sul nero sentiamo il rombo del famoso strillo di Godzilla.

Chiaro quale sia il significato della scena ma la sequenza mostra anche altri tipi di mostro, oltre ai due più iconici: Mothra, una falena gigante che spara raggi d'energia, Rodan, una sorta di pteranodon che può volare a velocità elevate e King Gidorah, un drago dorato a tre teste e due code.

Il cast di Kong: Skull Island comprende Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly, John Ortiz, Corey Hawkins, Eugene Cordero, Jason Mitchell, Shea Whigham e Terry Notary.