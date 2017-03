Kong: Skull Island domina il box office globale con 142 milioni!

Come tutti voi sicuramente saprete, nel weekend che ci siamo da poco lasciati alle spalle, un'altra grande pellicola cinematografica ha fatto il suo debutto sui grandi schermi delle sale di tutto il mondo. Stiamo parlando di, che con questo suo esordio ha subito raggiunto la vetta delle classifiche mondiali.

Film prodotto dalle compagnie Warner Bros. Pictures e Legendary, Kong: Skull Island ha decisamente dominato i office nazionali con una stima di 61 milioni di dollari di incassi presso un totale di 3.846 sale, raggiungendo una media di 15.865 dollari per ogni sede. A livello internazionale il film, che è stato realizzato investendo un budget di circa 185 milioni di dollari, ha guadagnato un totale di circa 81.6 milioni di dollari grazie alla proiezione su 20.400 schermi distribuiti su 65 mercati, per un totale mondiale di 142.6 milioni di dollari solamente in questo suo primo fine settimana sullo schermo. Di questo grande bottino, 12.4 milioni di euro provengono da 674 schermi IMAX in 63 mercati, e questo traguardo segna il secondo incasso di apertura globale più alto per IMAX senza la Cina. Per quanto riguarda la ricezione del film da parte del pubblico, la pellicola si è guadagnata un B+.

La pellicola di Jordan Vogt-Roberts vede un cast che comprende al suo interno gli attori Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary e John C. Reilly.