Kong: Skull Island, diffusi due nuovi banner con un rabbioso King Kong!

Dopo il banner di ieri che ci mostrava uncalmato dalla presenza della bella, sono ora stati diffusi online un altro paio di banner pubblicitari di, che stavolta ci mostrano il re delle scimmie mentre scatena la sua furia inarrestabile. Potete vederli subito dopo il salto, come sempre in calce alla notizia!

Come potete vedere, questi ultimi banner ufficiali di Kong: Skull Island raffigurano l’iconica creatura in tutta la sua gloriosa collera, mentre scatena l'inferno su quelli che percepisce come intrusi della sua isola. Gli elicotteri non sono altro che moscerini in confronto alle dimensioni della bestia, quindi sarà dura per gli umani tenerle testa!

In Kong: Skull Island, ambientato nel 1970, vedremo un team di esploratori e soldati recarsi in un'isola sperduta nel Pacifico, dopo essere venuti a conoscenza che essa ospita una serie di creature uniche e pericolose. Ma una volta giunti lì, capiranno di trovarsi nel bel mezzo del dominio di incredibili mostri inarrestabili, tra cui lucertole giganti, indigeni assetati di sangue, e il re incontrastato di quel luogo dimenticato da Dio, il mitico King Kong.

Nel numeroso cast di Kong: Skull Island troveremo Brie Larson nei panni di Weaver, una fotogiornalista e attivista per la pace, Tom Hiddleston nel ruolo del capitano James Conrad, Samuel L. Jackson nei panni del colonnello Packard , John Goodman nei panni di William "Bill" Randa, Jing Tian nel ruolo di San, ​​Corey Hawkins nei panni del geologo della spedizione, Jason Mitchell nel ruolo di Glenn Mill, un pilota di elicotteri, John Ortiz, Shea Whigham, e Toby Kebbell nel ruolo del maggiore Chapman.

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, il film è ambientato nello stesso universo dell’ultimo film di Godzilla, realizzato sempre dalla Legendary Pictures, ed successivamente vedrà scontrarsi i due mostri nel crossover Godzilla Vs. Kong.

Kong: Skull Island sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 Marzo 2017.