Kong: Skull Island, le creature sono state ispirate dagli anime di Miyazaki

ha sollevato un grande interesse grazie ad un trailer meravigliosamente inquietante. Ora che il film ha l'attenzione dei fan, dettagli dal set stanno venendo alla luce, rivelando particolari sempre più intriganti. L'ultima voce è sulle creature che vedremo a Skull Island e ciò che ha ispirato la loro creazione.

Stando a quanto riportato in un recente report fatto in seguito ad un sopralluogo sul set del film, sembra che per Kong: Skull Island, sia stato la leggenda Hayao Miyazaki che ha ispirato le creature che vedremo sull'isola.

Secondo il produttore Alex Garcia: "Le creature sono una grande cosa. Jurassic World possiede, ovviamente, l'elemento dei dinosauri in questo momento. Se Kong è il Dio di quest'isola, abbiamo voluto che ciascuna delle creature venisse percepita come caratteristica e unica nel proprio dominio. Miyazaki e La principessa Mononoke sono stati, in realtà, una grande opera a cui fare riferimento, soprattutto per il modo in cui le creature spirituali esercitano la loro autorità e mostrino le loro particolari caratteristiche nei propri domini e si adattano all'interno di questi. Abbiamo cercando di progettare le creature in modo che sembrassero realistiche, ma anche belle e terrificanti allo stesso tempo. La reazione che volevamo suscitare è di assoluto stupore e terrore per le creature che si presentano sullo schermo.".

Ricordiamo che Kong: Skull Island farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 marzo 2017