Kong: Skull Island, la clip che collega il film a Godzilla

Yahoo! Movies ha pubblicato online una clip di, reboot del franchise di, in uscita nelle sale il 9 marzo. La clip mostra il collegamento tra quest'ultimo film e il sequel di, in uscita nel 2019, in previsione del film che uscirà nel 2020,

La clip, con il personaggio di John Goodman che cita nomi come il Monarch e M.U.T.O., presenti anche in spot precedenti, è solo l'ultima di una serie di video con protagonista Tom Hiddleston e il resto del cast. Kong: Skull Island vede un uomo impegnato in un viaggio verso un'isola mitologica dove il fratello è rimasto bloccato in seguito alla ricerca di un siero miracoloso. L'uomo organizza una spedizione per ritrovarlo ma dovrà imbattersi nei pericoli dell'isola, tra cui una gigantesca scimmia.

Diretto da Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island comprende nel cast Tom Hiddleston, il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Jing Tian, John Goodman, John C. Reilly, Thomas Mann, Shea Whigham, Marc Evan Jackson, John Ortiz e Terry Notary.