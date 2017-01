Kong: Skull Island, arriva in rete un nuovo trailer internazionale

Laha da poco rilasciato il secondo trailer internazionale per la sua pellicola di prossima uscita, in cui abbiamo la possibilità di dare il primo sguardo ad alcune sequenze inedite. Come sempre, il nuovo filmato è disponibile alla visione, dopo il salto, in calce alla notizia.

Come molti di voi già sapranno, secondo la trama ufficiale di Kong: Skull Island, con questo nuovo film verremo trasportati nelle vicissitudini di un team eterogeneo di esploratori che decide di avventurarsi nelle profondità più oscure di un'isola sperduta nel Pacifico, entrando in contatto con una natura tanto affascinante quanto infida e all'oscuro del fatto che quello che stanno attraversando è, in realtà, il dominio del mitico Kong.

Kong: Skull Island vede alla regia John Vogt-Roberts, che ha seguito una sceneggiatura di Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy e Derek Connolly. La pellicola vede nel suo cast le stelle Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, il premio Oscar Brie Larson, John Goodman e John C. Reilly al fianco di Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Toby Kebbell e Eugene Cordero.

La pellicola è prodotta da Thomas Tull e Jon Jashni con Mary Parent. I produttori esecutivi sono Eric McLeod e Alex Garcia. Con una fotografia che ha preso avvio nelle Hawaii nel mese di ottobre 2015 e le riprese iniziate nel marzo 2016, Kong: Skull Island farà il suo debutto nei cinema il 10 marzo 2017.