Kong: Skull Island, alla scoperta della giungla con il nuovo trailer

Il nuovo trailer per l'attesissima pellicola di prossima uscitaè finalmente stato diffuso online dalle compagnie, che questa volta ci offrono un viaggio nelle profondità del cuore della giungla. Come sempre, il filmato è disponibile alla visione dopo il salto, in calce alla notizia.

La nuova pellicola della Legendary Pictures e della Warner Bros. Pictures, ovvero Kong: Skull Island, vede nel cast le stelle Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary e John C. Reilly.

Diretto da Vogt-Roberts, Kong: Skull Island vede una sceneggiatura scritta da John Gatins e Max Borenstein. John Jashni e Thomas Tull si sono occupati della produzione insieme a Mary Parent. Legendary ha promesso che la storia onorerà le caratteristiche fondamenti della tradizione di King Kong, presentando nel contempo Skull Island in modo del tutto nuovo e con una timeline distinta.

Kong: Skull Island farà il suo debutto nelle sale americane il 10 marzo.